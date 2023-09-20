«Челси» не обсуждал трансфер Лаутаро Мартинеса минувшим летом

Лондонский «Челси» минувшим летом не был заинтересован в трансфере нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, кандидатура аргентинского форварда не обсуждалась в руководстве «Челси».

Источник сообщает, что после трансфера Ромелу Лукаку в 2021 году за 113 миллионов евро «пенсионеры» боятся покупать дорогостоящих форвардов из Серии А. Напомним, бельгиец провёл лишь один сезон за «Челси», а в последующих двух кампаниях настоял на уходе в аренду.

Мартинес в начале сезона отметился 5 голами и результативной передачей в 4 турах итальянской Серии А.