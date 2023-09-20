Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конса готов продлить контракт с «Астон Виллой»

20 Сентября 2023 • 09:39 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
24.09 16:00

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса готов продлить своё соглашение с английским клубом. Об этом сообщает журналист Том Колломосс.

По сведениям источника, 25-летний англичанин доволен своим игровым временем в «Астон Вилле».

Действующий контракт защитника с бирмингемским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Конса провёл за «Астон-Виллу» семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. После пяти туров АПЛ бирмингемцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Эзри Конса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
10:16 · Англия. Премьер-лига
Тони хочет покинуть «Брентфорд» в 2024 году, игрок интересен «Челси»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Терри заинтересован в покупке акций «Челси»
09:58 · Англия. Премьер-лига
У «Тоттенхэма» есть право первоочередного выкупа Кейна
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не обсуждал трансфер Лаутаро Мартинеса минувшим летом
09:39 · Англия. Премьер-лига
Конса готов продлить контракт с «Астон Виллой»
08:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп объяснил, почему не возглавил сборную Германии
08:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сообщил о травме одного из лидеров «Манчестер Сити»
08:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о назначении Нагельсманна в сборную Германии
07:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал лучшего полузащитника Европы
01:42 · Англия. Премьер-лига
​Бэйл делает успехи в гольфе
00:35 · Англия. Премьер-лига
​Пырнувший Мари преступник получил 19 лет тюремного заключения
19 Сентября
23:27 · Англия. Премьер-лига
Кейн - о Магуайре: Он один из лучших защитников в истории Англии 4
22:39 · Англия. Премьер-лига
После поражения от «Брайтона» игроки «Манчестер Юнайтед» перессорились в раздевалке
20:33 · Англия. Премьер-лига
Майкл Антонио: «Думаю, «Вест Хэм» будет выше «Ливерпуля» в этом сезоне» 1
18:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может потерять Бернарду Силву следующим летом слухи
Все новости
Рекомендуем