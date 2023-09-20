Конса готов продлить контракт с «Астон Виллой»

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса готов продлить своё соглашение с английским клубом. Об этом сообщает журналист Том Колломосс.

По сведениям источника, 25-летний англичанин доволен своим игровым временем в «Астон Вилле».

Действующий контракт защитника с бирмингемским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Конса провёл за «Астон-Виллу» семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. После пяти туров АПЛ бирмингемцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.