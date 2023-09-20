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Клопп объяснил, почему не возглавил сборную Германии

20 Сентября 2023 • 08:56 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о причине отказа от работы в сборной Германии.

«Я отказался, потому что предан «Ливерпулю». Мое сердце принадлежит «Энфилду». Нельзя так просто отрубить восемь лет, проведенные здесь. Я подписал контракт, это было осознанное решение. Что касается совмещения, то об этом не может быть и речи», - передает слова наставника RTL.

Клопп связан трудовыми обязательствами с мерсисайдским клубом до лета 2026 года. Юрген руководит командой с 2015 года.

Ранее стало известно, что новым главным тренером сборной Германии станет Юлиан Нагельсманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Германии Юрген Клопп
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