Гвардиола сообщил о травме одного из лидеров «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении полузащитника команды Бернарду Силвы.

«Я пока еще не общался с врачами. Однако, судя по всему, Бернарду пропустит ближайшие игры команды», - передает слова специалиста Evening Standard.

Напомним, что португальский хавбек травмировался по ходу поединка первого тура групповой стадии Лиги чемпионов против сербской «Црвены Звезды» (3:1). Он покинул поле в концовке первого тайма.

Следующий матч подопечные Гвардиолы проведут в рамках АПЛ против «Ноттингем Форест». Встреча состоится на стадионе в Манчестере в субботу, 23 сентября.