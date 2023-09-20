Клопп высказался о назначении Нагельсманна в сборную Германии

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на информацию о том, что экс-рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн станет новым главным тренером сборной Германии.

«Я считаю, что Нагельсманн – отличный выбор на эту должность. Юлиан является отличным тренером. Буду рад, если все у него сложится. Возраст? Это вообще неважно. Он уже в 28 лет доказал, что является классным специалистом. Юлиан восемь лет работает на самом высоком уровне», - передает слова Клоппа RTL.

Ранее было объявлено, что Нагельсманн договорился о подписании контракта с «бундестим». Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано до завершения Евро-2024.