Гвардиола назвал лучшего полузащитника Европы

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника Педри во вчерашнем поединке групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА против сербской «Црвены Звезды» (3:1). В этой встрече испанец отметился голом.

«Сейчас Родри является лучшим полузащитником Европы. Надеюсь, что он и дальше будет прогрессировать. «Сити» очень повезло подписать такого игрока. Когда он только пришел к нам, то не был таким футболистом. Теперь же Родри один из ведущих игроков команды, футболист высочайшего класса», - цитирует специалиста Goal.com.

В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде встретится с немецким «РБ Лейпцигом».