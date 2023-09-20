​Бэйл делает успехи в гольфе

Валлиец Гарет Бэйл после завершения карьеры футболиста посвятил себя гольфу и делает определенные успехи в этом аристократическом виде спорта. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, бывший игрок мадридского «Реала» стал настолько популярным в гольфе, что его решили включить в самый престижный симулятор этой игры - PGA Tour 2K23. Бэйл, таким образом, стал, наверное, первым спортсменом, который умудрился попасть в симуляторы двух совершенно несхожих друг на друга видов спорта.

Напомним, что Бэйл завершил свою карьеру в конце прошлого сезона, хотя он и перед этим уже долго не появлялся на поле.