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​Бэйл делает успехи в гольфе

20 Сентября 2023 • 01:42 Комментировать

Валлиец Гарет Бэйл после завершения карьеры футболиста посвятил себя гольфу и делает определенные успехи в этом аристократическом виде спорта. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, бывший игрок мадридского «Реала» стал настолько популярным в гольфе, что его решили включить в самый престижный симулятор этой игры - PGA Tour 2K23. Бэйл, таким образом, стал, наверное, первым спортсменом, который умудрился попасть в симуляторы двух совершенно несхожих друг на друга видов спорта.

Напомним, что Бэйл завершил свою карьеру в конце прошлого сезона, хотя он и перед этим уже долго не появлялся на поле.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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