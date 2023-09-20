​Пырнувший Мари преступник получил 19 лет тюремного заключения

Осенью прошлого года футбольную общественность потрясло несчастье, случившееся с игроком лондонского «Арсенала» Пабло Мари, в тот момент выступавшего за «Монцу». Его пырнули ножом во время неожиданной атаки со стороны психически нездорового человека - при этом пострадали еще четверо случайных прохожих, один из которых умер.

И вот стал известен судебный вердикт - 30 тысяч евро выплат отцу погибшего и по 15 тысяч евро каждому раненому, а также тюремное заключение сроком на девятнадцать лет и четыре месяца, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.