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Кейн - о Магуайре: Он один из лучших защитников в истории Англии

19 Сентября 2023 • 23:27 Комментировать (1)

Нападающий Гарри Кейн высказался о критике в адрес партнёра по сборной Англии Гарри Магуайра.

Форвард отметил, что игрок «Манчестер Юнайтед» подвергся ненужному пристальному вниманию, и, вероятно, его сделали обычным «козлом отпущения».

«Он мой очень хороший друг, отличный парень и настоящий профессионал. Он был одним из лучших защитников Англии за последнее время и за всю историю», - приводит слова Кейна BBC.

Напомним, что на защитника в последние несколько сезонов идёт серьёзная критика из-за его действий на поле, которые становятся роковыми для сборной Англии и «Манчестер Юнайтед». 

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Евро-Футбол.Ру,
Гарри Кейн Гарри Магуайр
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Сентября 2023 в 23:43
По автоголам.. Хе..
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