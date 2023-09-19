После поражения от «Брайтона» игроки «Манчестер Юнайтед» перессорились в раздевалке

Не лучшим образом начал очередной сезон английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» - команда Эрика тен Хага потерпела три поражения в первых пяти матчах, чего с ней в АПЛ никогда не случалось. И, судя по последним сведениям, тен Хаг постепенно теряет контроль над командой - после поражения от «Брайтона» в раздевалке команды началась ругань между игроками.

Причем любопытно, что зачинщиком, судя по информации от итальянского новостного агентства ITASportPress, стал не кто иной, как капитан команды Бруну Фернандеш. Сюда же стоит напомнить и историю с Антони - она вряд ли добавляет положительных эмоций остальным игрокам команды.

Ждем отставки тен Хага?