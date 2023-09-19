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Майкл Антонио: «Думаю, «Вест Хэм» будет выше «Ливерпуля» в этом сезоне»

19 Сентября 2023 • 20:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Вест Хэм
24.09 16:00

Форвард лондонского «Вест Хэма» Майкл Антонио предположил, что «молотобойцы» опередят «Ливерпуль» по итогам сезона-2023/24 в Английской премьер-лиге. Слова форварда из подкаста Footballer’s Football цитирует Liverpoolecho.

«Предполагаю, в этом сезоне мы по итогу будем выше «Ливерпуля». Я смотрел их игру против «Вулверхэмптона», она была до нашего матча, и «волки» могли удержать победу! У них было довольно много моментов. В эти выходные мы встречаемся с «Ливерпулем», это будет матч за шесть очков. Мы их возьмем!», - сказал нападающий.

Напомним, что «Вест Хэм» и «Ливерпуль» сыграют в шестом туре АПЛ, что пройдёт в грядущие выходные. Матч состоится на домашней арене «красных» - «Энфилд Роуд». «Ливерпуль» идёт на третьем месте с 13 баллами, «Вест Хэм» - на шестом – 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вест Хэм Майкл Антонио
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