Майкл Антонио: «Думаю, «Вест Хэм» будет выше «Ливерпуля» в этом сезоне»

Форвард лондонского «Вест Хэма» Майкл Антонио предположил, что «молотобойцы» опередят «Ливерпуль» по итогам сезона-2023/24 в Английской премьер-лиге. Слова форварда из подкаста Footballer’s Football цитирует Liverpoolecho.

«Предполагаю, в этом сезоне мы по итогу будем выше «Ливерпуля». Я смотрел их игру против «Вулверхэмптона», она была до нашего матча, и «волки» могли удержать победу! У них было довольно много моментов. В эти выходные мы встречаемся с «Ливерпулем», это будет матч за шесть очков. Мы их возьмем!», - сказал нападающий.

Напомним, что «Вест Хэм» и «Ливерпуль» сыграют в шестом туре АПЛ, что пройдёт в грядущие выходные. Матч состоится на домашней арене «красных» - «Энфилд Роуд». «Ливерпуль» идёт на третьем месте с 13 баллами, «Вест Хэм» - на шестом – 10 очков.