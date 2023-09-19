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«Манчестер Сити» может потерять Бернарду Силву следующим летом слухи

19 Сентября 2023 • 18:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
23.09 17:00

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить клубную прописку летом 2024 года.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети, в трудовом соглашении португальца с «горожанами» есть пункт об отступных, который будет активирован в начале следующего лета. По данным источника, сумма, прописанная в контракте, составляет 60 миллионов евро. Таким образом, любой клуб сможет выкупить игрока без согласования с представителями английского гранда.

Действующий трудовой договор 29-летнего Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до 2026 года.

Сегодня, 19 сентября, подопечные Хосепа Гвардиолы примут на своем поле «Црвену Звезду» в матче первого тура Лиги чемпионов. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 22:00 по мск.

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Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2024
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