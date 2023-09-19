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​Кейн предпочитал перейти в «Манчестер Юнайтед» - известны подробности слухи

19 Сентября 2023 • 17:50 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий Гарри Кейн впервые в карьере сменил клубную прописку. Английский топ-форвард перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию». При этом слухи активно связывали Кейна с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на United Confidential, Кейн предпочитал переехать на «Олд Траффорд». Футболист остался бы в «Тоттенхэме» до конца контракта и следующим летом отправился бы в «Манчестер Юнайтед». Но Гарри нужны были гарантии того, что он получит контракт с «красными дьяволами». Когда манкунианцы подписали молодого Расмуса Хёйлунна, Кейн осознал, что путь в эту команду для него закрыт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Расмус Хёйлунн
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