В летнее трансферное окно нападающий Гарри Кейн впервые в карьере сменил клубную прописку. Английский топ-форвард перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию». При этом слухи активно связывали Кейна с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на United Confidential, Кейн предпочитал переехать на «Олд Траффорд». Футболист остался бы в «Тоттенхэме» до конца контракта и следующим летом отправился бы в «Манчестер Юнайтед». Но Гарри нужны были гарантии того, что он получит контракт с «красными дьяволами». Когда манкунианцы подписали молодого Расмуса Хёйлунна, Кейн осознал, что путь в эту команду для него закрыт.