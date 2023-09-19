​Клопп: «Гвардиоле проще - он всё выигрывает»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, как тренерам удаётся подолгу работать в одном клубе.

«Генеральные директора и президенты клубов хотят видеть, что их команда находится в надёжных руках, что они видят развитие, что всё идёт в правильном направлении. Точно не знаю, как мне удавалось доносить это, и мне разрешали работать в клубах подольше. Гвардиоле проще, потому что он всё выигрывает», - сказал Клопп TNT Sports.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Ливерпуль» занял только пятое место. Команда не пробилась в Лигу чемпионов и в новом сезоне будет представлять страну в Лиге Европы.