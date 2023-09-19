Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп: «Гвардиоле проще - он всё выигрывает»

19 Сентября 2023 • 15:43 Комментировать

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, как тренерам удаётся подолгу работать в одном клубе.

«Генеральные директора и президенты клубов хотят видеть, что их команда находится в надёжных руках, что они видят развитие, что всё идёт в правильном направлении. Точно не знаю, как мне удавалось доносить это, и мне разрешали работать в клубах подольше. Гвардиоле проще, потому что он всё выигрывает», - сказал Клопп TNT Sports.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Ливерпуль» занял только пятое место. Команда не пробилась в Лигу чемпионов и в новом сезоне будет представлять страну в Лиге Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
15:43 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Гвардиоле проще - он всё выигрывает»
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» нацелились на Тони, цена вопроса – 70 миллионов евро 1
13:55 · Англия. Премьер-лига
В состав «Манчестер Юнайтед» вернулся важный игрок
13:51 · Англия. Премьер-лига
Маунт и Варан приняли участие в тренировке «Манчестер Юнайтед»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Почеттино до сих пор разгребает бардак в «Челси»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Сарр может сменить «Челси» на испанский клуб
11:41 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» Чуквуэмека приступил к работе с мячом
11:31 · Англия. Премьер-лига
Лавия пропустит минимум ещё один месяц из-за травмы
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен защитник «Байера», который оценивается в 52,5 миллионов евро
10:09 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг остаётся привержен «Манчестер Юнайтед»
10:02 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда» Франк: «Тони – один из лучших нападающих в мире»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер: «Хотим вернуть «Ливерпуль» в Лигу чемпионов»
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассчитывает, что Кайседо восстановится к матчу с «Астон Виллой»
09:29 · Англия. Премьер-лига
Эшли Янг — о результатах «Эвертона»: «Впереди ещё много матчей»
03:11 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо прокомментировал возможный переход Айвена Тони в «Челси»
Все новости
Рекомендуем