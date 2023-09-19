«Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» нацелились на Тони, цена вопроса – 70 миллионов евро

Сразу три лондонских топ-клуба положили глаз на нападающего «Брентфорда» Айвена Тони. По информации от журналиста Джона Кросса, на англичанина претендуют «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси».

Источник сообщает, что руководство перечисленных клубов восхищается способностями Тони, который в прошлом сезоне забил 20 голов в Английской премьер-лиге. «Брентфорд» в январе будет требовать за своего лучшего бомбардира около 70 миллионов евро.

Напомним, Тони пока не может принимать участие в матчах вплоть до января. Дело в том, что футболист отбывает дисквалификацию за ставки. Несмотря на это, «Брентфорд» хочет выручить за Айвена максимальную сумму компенсации.