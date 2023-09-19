В состав «Манчестер Юнайтед» вернулся важный игрок

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан восстановился после повреждения. Французский футболист возобновил тренировки с партнерами в общей группе, рапортуют британские журналисты.

Сегодня, 19 сентября, Рафаэль провел полноценную тренировку с «красными дьяволами». Ожидается, что защитник будет доступен в ближайших матчах манкунианцев.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 30-летний француз принял участие в трех поединках, отметившись забитым мячом.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» сыграет против мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов. Встреча состоится в среду, 20 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.