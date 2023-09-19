Саттон: «Почеттино до сих пор разгребает бардак в «Челси»

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон оценил первое время работы Маурисио Почеттино на посту главного тренера команды. Напомним, в первых 5 турах Английской премьер-лиги «пенсионеры» набрали всего 5 очков.

«Почеттино возглавил команду недавно и до сих пор разгребает бардак в «Челси». Мы все слышали о трансферах, клуб подписал молодых игроков и тренеру нужно время для того, чтобы усовершенствовать состав. Всё очень просто», – цитирует Саттона журналист Саймон Филлипс.

Почеттино в прошлом сезоне находился без работы после увольнения из «ПСЖ». Напомним, «Челси» летом потратил на трансферы свыше 400 миллионов евро.