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Саттон: «Почеттино до сих пор разгребает бардак в «Челси»

19 Сентября 2023 • 12:04 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
24.09 16:00

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон оценил первое время работы Маурисио Почеттино на посту главного тренера команды. Напомним, в первых 5 турах Английской премьер-лиги «пенсионеры» набрали всего 5 очков.

«Почеттино возглавил команду недавно и до сих пор разгребает бардак в «Челси». Мы все слышали о трансферах, клуб подписал молодых игроков и тренеру нужно время для того, чтобы усовершенствовать состав. Всё очень просто», – цитирует Саттона журналист Саймон Филлипс.

Почеттино в прошлом сезоне находился без работы после увольнения из «ПСЖ». Напомним, «Челси» летом потратил на трансферы свыше 400 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Крис Саттон Маурисио Почеттино
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