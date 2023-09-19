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Сарр может сменить «Челси» на испанский клуб

19 Сентября 2023 • 12:01 Комментировать

Центральный защитник Маланг Сарр, правами на которого владеет лондонский «Челси», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

По сообщениям источника, в подписании 24-летнего французского футболиста заинтересован севильский «Бетис». Испанский клуб хочет подписать Маланга в январское трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в четыре-пять миллионов евро.

Контракт Сарра с «пенсионерами» рассчитан до конца июня 2025 года.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Монако». Он принял участие в 13 поединках чемпионата Франции, в которых получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бетис Маланг Сарр
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