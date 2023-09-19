Нападающий «Реала» может заменить Салаха в «Ливерпуле»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго может сменить испанский чемпионат на Английскую премьер-лигу, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, в услугах бразильского форварда заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы могут подписать Родриго на место египтянина Мохамеда Салаха, которого хотят переманить в Саудовскую Аравию.

22-летний бразилец выступает за «королевский» клуб с лета 2019 года. Он связан с «Реалом» контрактом до окончания сезона-2024/2025. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Родриго сыграл пять матчей и забил один гол.

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