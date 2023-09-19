Игрок «Челси» Чуквуэмека приступил к работе с мячом

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека, восстанавливающийся после травмы, уже приступил к работе с мячом. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

Отмечается, что к тренировкам вернулся и защитник Рис Джеймс.

Напомним, Чуквуэмека получил повреждение в матче второго тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:3). Ранее сообщалось, что 19-летний футболист перенёс операцию на левом колене.

В текущем сезоне Чуквуэмека успел провести в составе «Челси» две игры и отметиться в них одним забитым голом.

После пяти туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «Челси» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. Свой следующий матч «синие» проведут 24 сентября против «Астон Виллы». Начало — в 16:00 по московскому времени.