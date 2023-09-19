Лавия пропустит минимум ещё один месяц из-за травмы

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия пробудет вне игры ещё около месяца из-за травмы, которую получил во время международной паузы, находясь при этом в расположении своего клуба.

По информации от журналиста Низара Кинселлы, бельгийский хавбек не сможет помочь своей команде как минимум до конца следующей международной паузы. Напомним, Лавия ещё не успел дебютировать за «Челси» после своего летнего трансфера из «Саутгемптона».

«Синие» заплатили за бельгийца свыше 60 миллионов евро компенсации. Отметим, что Лавия при этом является воспитанником «Манчестер Сити». Ромео покинул «горожан» летом 2022 года.