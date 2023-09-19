«Ливерпулю» интересен защитник «Байера», который оценивается в 52,5 миллионов евро

«Ливерпуль» активно следит за защитником леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье. Как сообщает Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа рассматривает вариант с покупкой эквадорца, который оценивается «фармацевтами» в сумму около 52,5 миллионов евро.

Интерес «Ливерпуля» пока нельзя назвать конкретным, но не исключено, что мерсисайдский клуб предпримет попытки провернуть трансфер в январе. Ранее Инкапье был интересен другому клубу из Английской премьер-лиги – лондонскому «Тоттенхэму».

21-летний Инкапье перебрался в «Байер» в 2021 году. У футболиста есть опыт игры на чемпионате мира за сборную Эквадора.