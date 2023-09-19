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Тен Хаг остаётся привержен «Манчестер Юнайтед»

19 Сентября 2023 • 10:09 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
23.09 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остаётся привержен проекту команды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландский специалист вовсе не задумывается об уходе.

Если верить источнику, тен Хаг считает, что манкунианцам не повезло на старте сезона со многими вещами, включая травмы. Руководство, в свою очередь, тоже поддерживает главного тренера и не задумывается о его увольнении.

Напомним, в первых пяти турах Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел уже три поражения. В дебютном сезоне у руля манкунианцев тен Хаг финишировал с командой на третьем месте и выиграл Кубок лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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