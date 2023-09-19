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Тренер «Брентфорда» Франк: «Тони – один из лучших нападающих в мире»

19 Сентября 2023 • 10:02 Комментировать
Брентфорд
...
Эвертон
23.09 19:30

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк оценил уровень нападающего Айвена Тони, который до января будет отбывать дисквалификацию за ставки.

«Тони – один из лучших нападающих в мире. Я не могу назвать многих игроков, которые были бы лучше Айвена в данный момент. Разве что Кейн, Левандовски и Холанн. В топ-клубе Тони забивал бы по 20-25 голов за сезон. Я понимаю, почему клубы обращают на него внимание», – сказал Франк на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в услугах Тони заинтересован лондонский «Челси», который в январе попробует провернуть трансфер. Напомним, в прошлом сезоне Айвен забил 20 голов в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк айвен тони
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