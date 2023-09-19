Макаллистер: «Хотим вернуть «Ливерпуль» в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер заявил о намерении вернуть клуб в Лигу чемпионов.

«Мы ставим перед собой только самые высокие цели. Настроены вернуть «Ливерпуль» в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Будем двигаться к своей цели шаг за шагом. В таком большом клубе, как «Ливерпуль», ты всегда будешь стремиться к завоеванию титулов», - передает слова аргентинского хавбека клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» выступит в Лиге Европы. Подопечные Юргена Клоппа стартуют в турнире гостевым матчем против австрийского ЛАСКа. Игра пройдет 21 сентября.