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«Челси» рассчитывает, что Кайседо восстановится к матчу с «Астон Виллой»

19 Сентября 2023 • 09:43 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
24.09 16:00

Лондонский «Челси» надеется, что полузащитник Мойсес Кайседо сможет принять участие в ближайшем матче Английской премьер-лиги против «Астон Виллы». Об этом сообщает журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Напомним, эквадорец вернулся с небольшой травмой после международной паузы. Из-за этого полузащитник пропустил матч с «Борнмутом», который закончился вничью со счётом 0:0.

Отмечается, что «Челси» также надеется на возвращение к матчу с «Астон Виллой» вингера Нони Мадуэке. Англичанин тоже получил травму во время международной паузы, где выступал за молодёжную сборную своей страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Нони Мадуэке Мойсес Кайседо
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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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