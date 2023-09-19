«Челси» рассчитывает, что Кайседо восстановится к матчу с «Астон Виллой»

Лондонский «Челси» надеется, что полузащитник Мойсес Кайседо сможет принять участие в ближайшем матче Английской премьер-лиги против «Астон Виллы». Об этом сообщает журналист Саймон Филлипс в социальных сетях.

Напомним, эквадорец вернулся с небольшой травмой после международной паузы. Из-за этого полузащитник пропустил матч с «Борнмутом», который закончился вничью со счётом 0:0.

Отмечается, что «Челси» также надеется на возвращение к матчу с «Астон Виллой» вингера Нони Мадуэке. Англичанин тоже получил травму во время международной паузы, где выступал за молодёжную сборную своей страны.