Эшли Янг — о результатах «Эвертона»: «Впереди ещё много матчей»

Защитник «Эвертона» Эшли Янг поделился мнением о результатах своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, в стартовых пяти турах текущего розыгрыша чемпионата Англии «ириски» добыли одну ничью, а во всех остальных встречах уступили. Сейчас «Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Будь это конец сезона, на ситуацию смотрели бы иначе. А так есть ещё много игр и много очков, которые нужно разыграть. Мы должны получить позитив от матчей, создавая моменты, как мы это делали», — цитирует Янга The Athletic.

Свой следующий матч «Эвертон» проведёт 23 сентября против «Брентфорда». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.