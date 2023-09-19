Де Брёйне может уйти из «Манчестер Сити» в европейский гранд

Один из лидеров «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может покинуть английский топ-клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в услугах бельгийского плеймейкера заинтересован «ПСЖ». Французский гранд хочет подписать полузащитника по завершении текущего сезона, если игрок не продлит контракт с «горожанами». Срок действующего трудового договора де Брёйне с чемпионом АПЛ рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость бельгийца – 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне АПЛ полузащитник забил семь голов и сделал 16 ассистов в 32 встречах.

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