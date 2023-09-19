Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне может уйти из «Манчестер Сити» в европейский гранд

19 Сентября 2023 • 09:08 Комментировать

Один из лидеров «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может покинуть английский топ-клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в услугах бельгийского плеймейкера заинтересован «ПСЖ». Французский гранд хочет подписать полузащитника по завершении текущего сезона, если игрок не продлит контракт с «горожанами». Срок действующего трудового договора де Брёйне с чемпионом АПЛ рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость бельгийца – 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне АПЛ полузащитник забил семь голов и сделал 16 ассистов в 32 встречах.

«Реал» хочет купить звезду «Манчестер Сити» - цена 110 миллионов евро

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
03:11 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо прокомментировал возможный переход Айвена Тони в «Челси»
02:54 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «Хадсон-Одои отлично выступил»
02:05 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» готов побороться за форварда «ПСЖ» в январе слухи
01:44 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Считаю себя хорошим тренером, но знаю, что могу стать лучше»
00:53 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, следит ли за АПЛ и «Тоттенхэмом» после перехода в «Баварию»
00:33 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ всерьёз рассматривал возможность трансфера Хави Симонса
00:25 · Англия. Премьер-лига
Майкл Антонио: «Салах был готов переехать в Саудовскую Аравию»
18 Сентября
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» не смог обыграть аутсайдеров из «Бёрнли»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Очень горжусь тем, как прошёл мой первый год в «Брайтоне»
21:45 · Англия. Премьер-лига
​Уокер рассказал, у кого в «Манчестер Сити» лучшие отношения с Гвардиолой
21:37 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба рассматривают возможность покупки Ремсдейла у «Арсенала» 2 слухи
17:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» подтвердил травму Уан-Биссаки
15:33 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» потерял защитника на срок до двух месяцев
14:59 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Ни один фанат «Манчестер Юнайтед» с мозгами не злится сильнее всего на тег Хага»
14:27 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Ситуации с Магуайром и Санчо приносят вред тен Хагу и самой команде» 1
Все новости
Рекомендуем