«Манчестер Юнайтед» интересен звёздный форвард «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги, об этом рапортует Fichajes.

По сведениям источника, в подписании немецкого футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Боссы «красных дьяволов» готовы выложить за трансфер игрока порядка 60 миллионов евро. Стоит напомнить, что у Сержа есть опыт выступлений на Туманном Альбионе. Он играл в АПЛ за лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне чемпионата Германии Гнабри провел три поединка без голевых действий. Его контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года.