Инсайдер Романо прокомментировал возможный переход Айвена Тони в «Челси»

«Челси» претендует на форварда «Брентфорда» Айвена Тони.

Об интересе «синих» к 27-летнему игроку, отбывающему дисквалификацию из-за ставок, стало известно на прошлой неделе. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» действительно всерьёз изучает возможность приобретения английского нападающего, но переговоры пока не ведутся. Тони сможет вернуться на поле в январе нового года, а обсуждения по трансферу, вероятно, стартуют в декабре.

Трансферная стоимость Айвена Тони оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги футболист отметился 20 забитыми голами в 33 матчах.