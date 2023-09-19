Стив Купер: «Хадсон-Одои отлично выступил»

Главный тренер «Ноттингем Форест» похвалил новичка команды Каллума Хадсона-Одои.

22-летний полузащитник пополнил ряды «лесников» в последние часы трансферного окна, перебравшись из «Челси». Англичанин смог отличиться в своём первом матче за новую команду в Премьер-лиге, поразив ворота «Бёрнли» (1:1).

«Я знаю, что у него есть способности, он может показывать свой уровень, и сегодня мы это наблюдали. Это здорово для него и для нас.

В последнее время он мало играл, но хорошо показывал себя на тренировках. Я старался поддерживать его, чтобы сегодня он выступил как можно лучше. Ему удался отличный гол», – цитирует Fotmob Купера.