Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брентфорд» готов побороться за форварда «ПСЖ» в январе слухи

19 Сентября 2023 • 02:05 Комментировать
Брентфорд
...
Эвертон
23.09 19:30

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике заинтересовал ещё один клуб Английской премьер-лиги.

21-летний футболист, если верить слухам, мог переехать в Англию ещё в минувшее трансферное окно, но «ПСЖ» не принял предложения. Недавно СМИ сообщили об интересе к французу со стороны «Вест Хэма» и «Кристал Пэлас». Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, за игроком также следит «Брентфорд», рассчитывающий поспорить за него с другими представителями АПЛ в январе. Речь идёт об аренде.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Уго Экитике в 20 млн евро. В активе форварда всего одно появление на поле в текущей кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Брентфорд Уго Экитике трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Бёрнли Бёрнли
1
1
2.15 3.35 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
02:05 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» готов побороться за форварда «ПСЖ» в январе слухи
01:44 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Считаю себя хорошим тренером, но знаю, что могу стать лучше»
00:53 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, следит ли за АПЛ и «Тоттенхэмом» после перехода в «Баварию»
00:33 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ всерьёз рассматривал возможность трансфера Хави Симонса
00:25 · Англия. Премьер-лига
Майкл Антонио: «Салах был готов переехать в Саудовскую Аравию»
18 Сентября
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» не смог обыграть аутсайдеров из «Бёрнли»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Очень горжусь тем, как прошёл мой первый год в «Брайтоне»
21:45 · Англия. Премьер-лига
​Уокер рассказал, у кого в «Манчестер Сити» лучшие отношения с Гвардиолой
21:37 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба рассматривают возможность покупки Ремсдейла у «Арсенала» 1 слухи
17:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» подтвердил травму Уан-Биссаки
15:33 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» потерял защитника на срок до двух месяцев
14:59 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Ни один фанат «Манчестер Юнайтед» с мозгами не злится сильнее всего на тег Хага»
14:27 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Ситуации с Магуайром и Санчо приносят вред тен Хагу и самой команде» 1
14:00 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал игрока «Арсенала», которого Гвардиола в первую очередь забрал бы в «Манчестер Сити» 4
12:51 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Постекоглу ставит фантастический футбол, но судить можно будет хотя бы в январе»
Все новости
Рекомендуем