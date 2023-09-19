Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике заинтересовал ещё один клуб Английской премьер-лиги.

21-летний футболист, если верить слухам, мог переехать в Англию ещё в минувшее трансферное окно, но «ПСЖ» не принял предложения. Недавно СМИ сообщили об интересе к французу со стороны «Вест Хэма» и «Кристал Пэлас». Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, за игроком также следит «Брентфорд», рассчитывающий поспорить за него с другими представителями АПЛ в январе. Речь идёт об аренде.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Уго Экитике в 20 млн евро. В активе форварда всего одно появление на поле в текущей кампании.