Де Дзерби: «Считаю себя хорошим тренером, но знаю, что могу стать лучше»

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о собственных перспективах.

Итальянец удостоился всеобщего признания благодаря работе, проделанной за год во главе «Брайтона». Слухи неоднократно связывали 44-летнего специалиста с возможным назначением в один из европейских топ-клубов.

«Я могу назвать себя хорошим тренером, но знаю, что способен стать ещё лучше. Я полностью уверен в себе. Я до сих пор не знаю всего, что хотел бы знать. Я продолжаю процесс самосовершенствования и живу мечтой.

Иногда я задаюсь вопросом о том, действительно ли это происходит со мной, в самом ли деле я работаю в Премьер-лиге. Это похоже на прекрасный сон», – цитирует Football Italia де Дзерби.