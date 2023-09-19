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Гранд АПЛ всерьёз рассматривал возможность трансфера Хави Симонса

19 Сентября 2023 • 00:33 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
23.09 22:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс, выступающий за «РБ Лейпциг» на правах аренды, мог продолжить карьеру в Англии.

20-летний футболист заинтересовал ряд европейских топ-клубов после впечатляющего сезона, проведённого в ПСВ. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг очень хотел видеть Симонса в своей команде, и гранд Премьер-лиги был готов начать переговоры по атакующему хавбеку, если бы тот отказал «ПСЖ», однако нидерландец решил вернуться в Париж.

Напомним, что у французского клуба была первоочерёдная опция выкупа восходящей звезды всего за 4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ ПСЖ РБ Лейпциг Эрик тен Хаг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2023
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