Гранд АПЛ всерьёз рассматривал возможность трансфера Хави Симонса

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс, выступающий за «РБ Лейпциг» на правах аренды, мог продолжить карьеру в Англии.

20-летний футболист заинтересовал ряд европейских топ-клубов после впечатляющего сезона, проведённого в ПСВ. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг очень хотел видеть Симонса в своей команде, и гранд Премьер-лиги был готов начать переговоры по атакующему хавбеку, если бы тот отказал «ПСЖ», однако нидерландец решил вернуться в Париж.

Напомним, что у французского клуба была первоочерёдная опция выкупа восходящей звезды всего за 4 млн евро.