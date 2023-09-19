Майкл Антонио: «Салах был готов переехать в Саудовскую Аравию»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио считает, что Мохамед Салах был совсем не против перехода в «Аль-Иттихад».

Согласно распространённым данным, саудовский клуб предлагал «Ливерпулю» более 170 млн евро за звёздного форварда, однако «красные» ответили отказом.

«Он точно не отказывался от этого варианта. «Ливерпуль» просто поставил его перед фактом, что этот переход невозможен. Я точно знаю, что он был готов уйти, но не стал вступать в конфликт.

Салах добился в «Ливерпуле» всего, чего мог добиться, что он ещё может сделать для клуба? Переезд в Саудовскую Аравию был для него отличной возможностью», – приводит Goal высказывание Антонио.