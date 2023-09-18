«Ноттингем Форест» не смог обыграть аутсайдеров из «Бёрнли»

В последнем матче пятого тура Премьер-лиги «Ноттингем Форест» играл против «Бёрнли», который уступал в каждой встрече старта сезона. Противостояние получилось достаточно равным и не очень событийным. Первый момент был у Моргана Гибсса-Уайта, в выгодной ситуации нанесен неточный удар. На 41-й минуте Зеки Амдуни огорчил голкипера хозяев дальним ударом. После перерыва «лесники» отыгрались в похожем стиле, красиво и результативно пробил Каллум Хадсон-Одои. На 76-й минуте Лайл Фостер завершил комбинацию, но ВАР отменил гол «Бёрнли» из-за фола. В компенсированное время он же был удален за грубость.

1:1, «Бёрнли» набрал первое очко и ушел с последнего места, у соперника семь баллов и восьмая строчка.