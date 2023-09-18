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«Ноттингем Форест» не смог обыграть аутсайдеров из «Бёрнли»

18 Сентября 2023 • 23:43 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Бёрнли
окончен

В последнем матче пятого тура Премьер-лиги «Ноттингем Форест» играл против «Бёрнли», который уступал в каждой встрече старта сезона. Противостояние получилось достаточно равным и не очень событийным. Первый момент был у Моргана Гибсса-Уайта, в выгодной ситуации нанесен неточный удар. На 41-й минуте Зеки Амдуни огорчил голкипера хозяев дальним ударом. После перерыва «лесники» отыгрались в похожем стиле, красиво и результативно пробил Каллум Хадсон-Одои. На 76-й минуте Лайл Фостер завершил комбинацию, но ВАР отменил гол «Бёрнли» из-за фола. В компенсированное время он же был удален за грубость.

1:1, «Бёрнли» набрал первое очко и ушел с последнего места, у соперника семь баллов и восьмая строчка.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:1Бёрнли
  41'Амдуни Зеки (0:1)
(1:1) Хадсон-Одои Каллум61'  
Тёрнер МэттМонтьель Гонсало  34' 53' (Тавареш Нуну ( 53') Уорролл ДжоМаккена СкоттЭйна ОлаСангаре ИбрахимМангаля Орель  32' 71' (Йейтс Райан ( 71') Эланга ЭнтониГиббс-Уайт МорганХадсон-Одои Каллум 71' (Ориги Дивок ( 71') Авонийи Тайво 88' (Вуд Крис ( 88')
Запасные: Домингес НиколасКуяте ШейхуСантос АндрейВлаходимос ОдиссеасНьякат Мусса
Траффорд Джеймс  11'Робертс Коннор IIАль-Дахиль АминБейер Джордан 87' (Делькруа Ханнес ( 87') Тэйлор ЧарлиКаллен ДжошБраунхилл ДжошГудмундссон Йоханн 63' (Зарури Анасс ( 63') Амдуни Зеки 64' (Берге Сандер ( 64') Колеошо Лука 76' (Ндайишимий Майк ( 76') Фостер Лайл  90'
Запасные: Корк ДжекМурич АриянетБенсон МанюэльРодригес ДжейРемзи Аарон
18 сентября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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