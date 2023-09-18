«Ноттингем Форест» не смог обыграть аутсайдеров из «Бёрнли»

В последнем матче пятого тура Премьер-лиги «Ноттингем Форест» играл против «Бёрнли», который уступал в каждой встрече старта сезона. Противостояние получилось достаточно равным и не очень событийным. Первый момент был у Моргана Гибсса-Уайта, в выгодной ситуации нанесен неточный удар. На 41-й минуте Зеки Амдуни огорчил голкипера хозяев дальним ударом. После перерыва «лесники» отыгрались в похожем стиле, красиво и результативно пробил Каллум Хадсон-Одои. На 76-й минуте Лайл Фостер завершил комбинацию, но ВАР отменил гол «Бёрнли» из-за фола. В компенсированное время он же был удален за грубость.
1:1, «Бёрнли» набрал первое очко и ушел с последнего места, у соперника семь баллов и восьмая строчка.
Протокол игры
|41'Амдуни Зеки (0:1)
|(1:1) Хадсон-Одои Каллум61'
Тёрнер Мэтт•Монтьель Гонсало 34'53' (Тавареш Нуну (53') •Уорролл Джо•Маккена Скотт•Эйна Ола•Сангаре Ибрахим•Мангаля Орель 32'71' (Йейтс Райан (71') •Эланга Энтони•Гиббс-Уайт Морган•Хадсон-Одои Каллум71' (Ориги Дивок (71') •Авонийи Тайво88' (Вуд Крис (88')
Траффорд Джеймс• 11'Робертс Коннор II•Аль-Дахиль Амин•Бейер Джордан87' (Делькруа Ханнес (87') •Тэйлор Чарли•Каллен Джош•Браунхилл Джош•Гудмундссон Йоханн63' (Зарури Анасс (63') •Амдуни Зеки64' (Берге Сандер (64') •Колеошо Лука76' (Ндайишимий Майк (76') •Фостер Лайл 90'
18 сентября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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