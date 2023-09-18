Де Дзерби: «Очень горжусь тем, как прошёл мой первый год в «Брайтоне»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби поделился мыслями о своей работе.

Итальянский специалист возглавил «чаек» 18 сентября прошлого года, добившись в дальнейшем впечатляющих результатов и сумев вывести команду в еврокубки по итогам минувшего сезона.

«Очень горжусь тем, как прошёл мой первый год здесь. Это невероятный опыт, и я по-прежнему полностью сосредоточен на достижении успеха с командой. Оглядываясь назад, мы должны быть горды.

Первый матч с «Ливерпулем» на «Энфилде» – один из лучших в моей карьере. Важной была и победа над «Челси», когда мы отлично играли и много забили, но переломной с точки зрения менталитета, пожалуй, стала встреча с «Манчестер Сити», – приводит Football Italia слова де Дзерби.