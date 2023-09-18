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​Уокер рассказал, у кого в «Манчестер Сити» лучшие отношения с Гвардиолой

18 Сентября 2023 • 21:45 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер назвал футболиста, находящегося в наилучших отношениях с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. По словам Уокера, таким игроком является полузащитник Бернарду Силва.

«У Бернарду Силвы такие хорошие отношения с тренером, что когда нам нужны выходные, мы просим его пойти и поговорить с Пепом», - сказал Уокер, чьи слова приводит O Jogo.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт во вторник, 19 сентября. Команда Хосепа Гвардиолы будет играть против «Црвены Звезды» на своём поле в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер Бернарду Силва
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