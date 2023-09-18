«Бавария» и «Челси» проявляют интерес к голкиперу «Арсенала» Аарону Ремсдейлу.

25-летний игрок не рассматривается в качестве безоговорочного «первого номера» в команде Микеля Артеты с момента прихода Давида Райи. По сведениям журналиста Сами Мокбеля, за ситуацией внимательно следят «Бавария» и «Челси», готовые переманить англичанина в свои ряды в следующем году, если тот решит покинуть ряды «канониров».

Аарон Ремсдейл принял участие в первых четырёх матчах «Арсенала» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, но остался в запасе в недавнем поединке пятого тура против «Эвертона». Трансферная стоимость вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.