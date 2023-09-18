​«Манчестер Юнайтед» подтвердил травму Уан-Биссаки

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака действительно получил травму в субботней игре Премьер-лиги против «Брайтона».

«Потребуется дополнительная оценка, чтобы определить, как много времени пропустит Уан-Биссака. Первоначальные данные говорят о том, что речь идёт о нескольких неделях», - сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Брайтону» со счётом 1:3.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» готовится к гостевому матчу Лиги чемпионов против «Баварии». Команды сыграют в среду, 20 сентября.