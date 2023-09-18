​«Манчестер Юнайтед» потерял защитника на срок до двух месяцев

В субботу «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон» и потерпел поражение со счётом 1:3. В концовке игры на замену вышел защитник Аарон Уан-Биссака. Он провёл на поле не так много времени, но успел получить травму подколенного сухожилия. Как сообщает The Athletic, Уан-Биссака вылетел на срок до двух месяцев.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в среду, 20 сентября. Команда Эрика тен Хага сыграет против «Баварии» на выезде в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.