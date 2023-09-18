Невилл: «Ни один фанат «Манчестер Юнайтед» с мозгами не злится сильнее всего на тег Хага»

«Манчестер Юнайтед» плохо начал новый чемпионат Англии, набрав только шесть очков в пяти прошедших турах. Экс-игрок «красных дьяволов» Гари Невилл дал комментарий о ситуации. Он считает, что фанаты не считают главным виновником тренера команды Эрика тен Хага.

«Я не знаю ни одного фаната «Манчестер Юнайтед» с мозгами, который сейчас сильнее всего злится на тен Хага. Чего фанаты действительно хотят, так это смены владельцев. Они хотят видеть стабильность и группу игроков, которые преданы идее», - сказал Невилл Sky Sports.

Напомним, что в субботу «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Брайтону» со счётом 1:3.