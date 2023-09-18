Невилл: «Ситуации с Магуайром и Санчо приносят вред тен Хагу и самой команде»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что положение Гарри Магуайра и Джедона Санчо негативно влияет на команду. Напомним, защитник не получает достаточного количества игровой практики и потерял капитанскую повязку минувшим летом. У Санчо конфликт с тен Хагом, из-за чего футболист недавно был отстранён от участия в матчах.

«Ситуации с Магуайром и Санчо приносят вред тен Хагу и самой команде. Я не думаю, что Эрик изменится в будущем. С тех пор, как ушёл Алекс Фергюсон, в «Манчестер Юнайтед» было мало тренеров, которые могли бросить себе серьёзный вызов», – цитирует Невилла Sky Sports.