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Невилл: «Ситуации с Магуайром и Санчо приносят вред тен Хагу и самой команде»

18 Сентября 2023 • 14:27 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
23.09 22:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что положение Гарри Магуайра и Джедона Санчо негативно влияет на команду. Напомним, защитник не получает достаточного количества игровой практики и потерял капитанскую повязку минувшим летом. У Санчо конфликт с тен Хагом, из-за чего футболист недавно был отстранён от участия в матчах.

«Ситуации с Магуайром и Санчо приносят вред тен Хагу и самой команде. Я не думаю, что Эрик изменится в будущем. С тех пор, как ушёл Алекс Фергюсон, в «Манчестер Юнайтед» было мало тренеров, которые могли бросить себе серьёзный вызов», – цитирует Невилла Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Гарри Магуайр Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Сентября 2023 в 14:35
Невилл предлагает ТХ в ж..пу целовать этим персонажам?. Вон - из команды и все дела. Можете даже в Наср.. Хе..
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