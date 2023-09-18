Невилл назвал игрока «Арсенала», которого Гвардиола в первую очередь забрал бы в «Манчестер Сити»

Бывший тренер «Валенсии» Гари Невилл назвал футболиста «Арсенала», которого наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в первую очередь забрал бы себе в команду.

«Если бы у Гвардиолы была возможность взять любого игрока «Арсенала», он бы с радостью забрал Мартина Эдегора. Он бы отлично вписался в «Манчестер Сити». За ним было бы приятно понаблюдать. С каждым разом, как я за ним смотрю, он становится всё лучше и лучше», – приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, Эдегор перебрался в «Арсенал» зимой 2021 года из мадридского «Реала» на правах аренды, после чего «канониры» выкупили игрока на постоянной основе. Мартин уже является капитаном команды Микеля Артеты.