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Невилл: «Постекоглу ставит фантастический футбол, но судить можно будет хотя бы в январе»

18 Сентября 2023 • 12:51 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
24.09 16:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил выступления «Тоттенхэма» в новом сезоне под руководством Анге Постекоглу. «Шпоры» выиграли 4 из 5 стартовых туров чемпионата, благодаря чему располагаются на втором месте в турнирной таблице.

«Постекоглу ставит фантастический футбол, но судить можно будет хотя бы в январе. Команда играет хорошо, тренер не боится рисковать, что очень важно для болельщиков «Тоттенхэма», – приводит слова Невилла Sky Sports.

«Тоттенхэм» в последнем туре к добавленному ко второму тайму времени проигрывал «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1, но в компенсированные минуты забил два гола и вырвал победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гари Невилл Анге Постекоглу
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