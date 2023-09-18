Невилл: «Постекоглу ставит фантастический футбол, но судить можно будет хотя бы в январе»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил выступления «Тоттенхэма» в новом сезоне под руководством Анге Постекоглу. «Шпоры» выиграли 4 из 5 стартовых туров чемпионата, благодаря чему располагаются на втором месте в турнирной таблице.

«Постекоглу ставит фантастический футбол, но судить можно будет хотя бы в январе. Команда играет хорошо, тренер не боится рисковать, что очень важно для болельщиков «Тоттенхэма», – приводит слова Невилла Sky Sports.

«Тоттенхэм» в последнем туре к добавленному ко второму тайму времени проигрывал «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1, но в компенсированные минуты забил два гола и вырвал победу.