«МЮ» выдал худший старт с 1989 года: когда уволят главного тренера тех Хага

В субботу «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону». Это поражение стало третьим на старте Премьер-лиги для подопечных Эрика тен Хага. «Красные дьяволы» стартовали худшим для себя образом с сезона-1989/90. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, чего дальше ждать от команды.

Статистика не повод для параллели

Статистика – вещь занятная, она является особой специей для наблюдения за футболом. Тем не менее не стоит на ней зацикливаться, тем более если речь идёт о каких-то исторических параллелях. «МЮ» выдал худший старт с сезона-1989/90. В том сезоне «красные дьяволы» сначала разгромили «Арсенал» со счётом 4:1, потом сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), после чего уступили «Дерби», «Норвичу» и «Эвертону». По итогам того сезона «красные дьяволы» заняли тринадцатое место, правда, выиграли Кубок Англии.

Это сейчас тринадцатое место для «МЮ» выглядит провалом, но вообще-то сезоном ранее «красные дьяволы» финишировали двенадцатыми, так что ничего экстраординарного не произошло. В сезоне-1989/90 Алекс Фергюсон, тогда ещё не сэр, перестраивал команду. Зато уже с сезона-1990/91 начался прогресс – шестое, потом второе место и успешные 90-е, когда команда завоевала целый ворох трофеев.

Стоит ли нынешний старт «МЮ» рассматривать как гарантию повторения результатов почти четвертьвековой давности? Конечно, нет. Каждый сезон – это самостоятельная история. К тому же с тех пор всё слишком сильно поменялось, чтобы искать какие-то сходства. Так что статистически и исторически это интересный нюанс, но не более того.

Что происходит с «МЮ»?

Вот этот вопрос намного интереснее. Казалось, что после первого сезона Тен Хага во втором команда продолжит прогресс. Этим летом «МЮ» укрепился, получив в числе прочих игроков, которых желал нидерландский наставник, но пока что команда смотрится не слишком убедительно. Тем не менее не стоит делать упор на результат. Например, в матче с «Арсеналом» всё могло сложиться иначе, и «красные дьяволы» были в шаге от ничьей, а могли даже победить, и тогда в таблице положение было бы иным.

Однако если отбросить именно результат, то команда действительно выглядит неуверенно. Отчасти это можно объяснить, с одной стороны, внешними факторами, ведь скандалы вокруг Антони и Санчо точно не придают команде уверенности, но, с другой стороны, видны и чисто игровые проблемы. Оборона всё так же выглядит слабовато, а новичок Андре Онана, может быть, и играет хорошо ногами, но совсем не выручает команду. Вдобавок к этому Каземиро перестал быть тем игроком, который в прошлом году вычищал середину поля. В этом смысле показательно, что в матче с «Брайтоном» Тен Хаг заменил бразильца на 64-й минуте на Ханнибала Межбри.

Обозначились и пробелы в атаке. Если в конце прошлого сезона казалось, что нужен был лишь центрфорвард, то теперь появились новые проблемы. Отсутствие Антони ослабляет фланг атаки сам по себе, а без Санчо команда лишается альтернативы. В итоге с одного края есть Рэшфорд, а на другом подобной остроты нет. Вдобавок к этому Хёйлунн пока не убеждает в роли человека, который решит проблему центрфорварда, ему ещё надо слишком много работать.

Отправят ли Тен Хага в отставку?

Уже пошли разговоры, что нидерландский наставник может лишиться своего поста, но это было бы пока преждевременно. В конце концов «МЮ» отстаёт от топ-4 всего на шесть баллов. Кроме того, Тен Хаг – системный тренер, который выстраивает команду по кирпичику. К примеру, он пока ещё даже не внедрил в состав Софьяна Амрабата, который, возможно, и решит проблемы в центре поля.

Даже неудача в матче с «Баварией» на неделе пока не должна поколебать позиции наставника. Благо далее у «красных дьяволов» удобный календарь, чтобы переломить неприятную тенденцию: матч с «Бёрнли», две встречи с «Кристал Пэлас» (одна из них в Кубке лиги), «Галатасарай» и «Брентфорд». Если «МЮ» поймает победную волну, то уже через месяц о провальном старте все позабудут.

Роман Андреев