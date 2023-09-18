Парти может перейти из «Арсенала» в испанский топ-клуб

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти может вернуться в испанский чемпионат. В услугах ганского опорника заинтересован его бывший клуб – мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично настаивает на подписании африканца, утверждает Todofichajes.

Парти ушел из «Атлетико» в «Арсенал» в октябре 2020 года. Срок действующего контракта между клубом и игроком рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость Томаса оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник сыграл три поединка, не отметившись голевыми действиями.

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