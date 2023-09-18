«Барселона» может продать одну из звёзд - цена от 120 миллионов евро

Каталонская «Барселона» может расстаться с одним из самых перспективных игроков команды. Как стало известно журналистам Todofichajes, «сине-гранатовые» задумаются о продаже 20-летнего полузащитника Педри, если получат выгодное предложение.

На испанского хавбека есть огромный спрос на трансферном рынке. В услугах Педри заинтересованы мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сумма потенциальной сделки оценивается минимум в 120 миллионов евро.

Полузащитник играет за «Барселону» с 2019 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.

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