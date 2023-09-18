Невилл: «Было очевидно, что «Манчестер Юнайтед» не бросит вызов «Арсеналу» и «Манчестер Сити»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал трансферную политику руководства. Напомним, в первых пяти турах Английской премьер-лиги манкунианцы потерпели три поражения.

«По летним трансферам было очевидно, что «Манчестер Юнайтед» не бросит вызов «Арсеналу» и «Манчестер Сити». Клубу были нужны Деклан Райс и Гарри Кейн, но у руководства не было денег на сделки подобного уровня. Сейчас команда далека от хорошего уровня», – цитирует Невилла United Zone.

Следующем матчем «Манчестер Юнайтед» станет выездной поединок с мюнхенской «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов.