«Челси» должен получить сумасшедшее предложение по Джеймсу, чтобы задуматься о продаже

Лондонский «Челси» не намерен расставаться со своим капитаном и правым защитником Рисом Джеймсом. По информации от Football Insider, «синие» должны получить сумасшедшее предложение, чтобы хотя бы задуматься о продаже.

Джеймс имеет контракт с «Челси» до 2028 года, а минувшим летом футболист получил статус капитана команды. Рис не горит желанием покидать «Стэмфорд Бридж», несмотря на отсутствие Лиги чемпионов и интерес мадридского «Реала».

Напомним, в данный момент Джеймс восстанавливается после очередной травмы. В предыдущих двух сезонах англичанин частенько получал повреждения, из-за которых пропустил солидное количество матчей.